Остались две дочери: в сети показали фото молодого бойца, погибшего на Донбассе

В пятницу, 8 февраля, в районе Авдеевской промзоны от пули снайпера погиб боец 93-й ОМБР Игорь Наконечный с позывным "Замок".

Об этом сообщает издание Коло, публикуя фото погибшего бойца.

Как передает издание, военнослужащий был родом из Харьковской области, проживал с семьей – супругой и двумя дочерьми - в Волновахе Донецкой области.

"Мы с 2015 до 2016 служили в одной роте в 54 ОРБ. Затем он служил в 72 ОМБр, 28 ОМБр, 93 ОМБр. Не остался равнодушным, а пошел защищать Украину, свой дом и свою семью - жену и двух дочерей. Еще с полгода назад, в День разведки, приезжали вместе с другими ребятами из роты к нашему погибшему товарищу. К сожалению, теперь будем приезжать и к тебе. Но не забудем никогда! Не забудем никого! Отомстим! А ты корректируй нам с неба артиллерию!" – рассказал товарищ погибшего.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ ликвидировали на Донбассе более десятка оккупантов.