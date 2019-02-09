ВСУ ликвидировали на Донбассе более десятка оккупантов

За сутки 8 февраля украинские военнослужащие ликвидировали 13 боевиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По данным разведки, служащие ВСУ на Донбассе уничтожили шесть оккупантов, а еще семерых ранили.

Как ранее сообщал "Апостроф", 8 февраля в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. А 7 февраля "бригада 200" у боевиков пополнилась еще одним оккупантом. Украинские военные ликвидировали боевика Сергея Ляха с Волновахского района. Также стало известно, что издание The Times в своем материале написало фразу "гражданская война в Украине". Посольство Украины в Великобритании обратилось в редакцию, чтобы исправили ошибку.