Столкновение поездов в Испании: около сотни пострадавших, новые фото и видео

В результате столкновения двух поездов в Испании пострадали около сотни людей.

Об этом сообщает издание CCMA.

Инцидент произошел в пятницу, 8 февраля, вблизи Барселоны. Там столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего один человек погиб, еще около сотни пострадали.

Стало известно о 95 пассажирах, которые получили травмы. В частности, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 - в удовлетворительном, еще 76 - получили незначительные травмы.

Напомним, сейчас рассматривается несколько версий ЧП. По одной из них поезда столкнулись лоб в лоб. По другой, один въехал в заднюю часть другого, причем на небольшой скорости.

Как сообщал "Апостроф", в населенном пункте Хитрино Шуменской области Болгарии сошел с рельсов товарный поезд, который перевозил 26 цистерн с пропан-бутаном. В сети было опубликовано видео с места крупной железнодорожной аварии.