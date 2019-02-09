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В Киеве во дворе дома нашли тело молодого мужчины: фото и видео

суббота, 09 февраля 2019, 12:00

В ночь на 9 февраля во дворе жилого дома в Киеве обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Страшную находку прохожие обнаружили по адресу улица Павла Чубинского, 10 около лавочки. Люди вызвали полицию и медиков на место происшествия. По приезду врачам оставалось только констатировать смерть. Внешних следов насильственной смерти на теле эксперты не обнаружили. Что именно стало причиной этого - установит следствие.

"Местные жители не знают умершего, скорее всего он не проживал по указанному адресу. На вид мужчине 30-35 лет, личность его не установлена. Однако полицейские отметили, что мужчина не бездомный. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 7 февраля на втором этаже Южного вокзала в Киеве скончался пассажир, опоздавший на поезд, который идет в Лисичанск.

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