РУС. | УКР.

четверг, 7 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 февраля

11:16
Тушенка за "Слава Украине": журналист рассказал, как США будут спасать Россию после Путина
11:12
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женской индивидуальной гонки в Кенморе
11:11
Появились неожиданные детали развода Ани Лорак
11:10
Пышная грудь Ким Кардашьян не поместилась в винтажном платье
10:53
В Виннице полицию поставили на уши из-за пропавшего ребенка, у которого умерла мать: фото
10:51
Загорланю как Лепс: Ракицкий объяснил, почему не поет гимн Украины
10:36
Племянник из ДНР: топ-пропагандиста Путина поймали на новой лжи, видео
10:35
Донашивает за сестрой: младшая дочь Трампа повторила образ Иванки
10:21
На вокзале в Киеве скончался мужчина, опоздавший на поезд: фото и видео с места ЧП
10:18
​В Украине заработал новый закон об обмене валют: в чем его суть
10:16
Бразильский политик устроила фурор в сети откровенным декольте: горячие фото
10:15
Что-то намечается? В Беларуси заметили странную активность у границ с Украиной
Все новости

На вокзале в Киеве скончался мужчина, опоздавший на поезд: фото и видео с места ЧП

четверг, 07 февраля 2019, 10:21

В четверг, 7 февраля, на втором этаже Южного вокзала в Киеве скончался пассажир, опоздавший на поезд, который идет в Лисичанск.

Об этом сообщает "Информатор".

Труп обнаружили волонтеры, которые дежурят на вокзале, около 2:15.

По их словам, 39-летний мужчина буквально на несколько минут опоздал на поезд, идущий в Лисичанск. В здание вокзала он вошел, будучи в состоянии алкогольного опьянения — мужчину сильно шатало. Когда он узнал, что опоздал на свой поезд, то решил переночевать в зале ожидания.

Примерно через час волонтеры обнаружили, что пассажир плохо себя чувствует. Его пытались привести в чувство, используя нашатырный спирт, и положили на бок, чтобы мужчина не захлебнулся собственной слюной. Однако все их усилия оказались напрасны, пассажир скончался прямо в здании Южного вокзала.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали трагического происшествия установит следствие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 января в супермаркете Киева "Сильпо" умер человек.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: