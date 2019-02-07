На вокзале в Киеве скончался мужчина, опоздавший на поезд: фото и видео с места ЧП

В четверг, 7 февраля, на втором этаже Южного вокзала в Киеве скончался пассажир, опоздавший на поезд, который идет в Лисичанск.

Об этом сообщает "Информатор".

Труп обнаружили волонтеры, которые дежурят на вокзале, около 2:15.

По их словам, 39-летний мужчина буквально на несколько минут опоздал на поезд, идущий в Лисичанск. В здание вокзала он вошел, будучи в состоянии алкогольного опьянения — мужчину сильно шатало. Когда он узнал, что опоздал на свой поезд, то решил переночевать в зале ожидания.

Примерно через час волонтеры обнаружили, что пассажир плохо себя чувствует. Его пытались привести в чувство, используя нашатырный спирт, и положили на бок, чтобы мужчина не захлебнулся собственной слюной. Однако все их усилия оказались напрасны, пассажир скончался прямо в здании Южного вокзала.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали трагического происшествия установит следствие.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 января в супермаркете Киева "Сильпо" умер человек.