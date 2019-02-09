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В сети показали видео яркого примера быстрого возмездия боевикам от воинов ВСУ

суббота, 09 февраля 2019, 08:52

В сети показали видео ответа боевикам на применения оружия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Война продолжается, война не останавливалась ни на минуту, как и ликвидация тех, кто пришел на нашу землю с оружием и предателей, которые взяли в руки оружие поддавшись на сладкие обещания российских оккупантов. Яркий пример немедленной возмездия от воинов с ОСиного роя", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото и видео российских танков на оккупированной территории Донбасса. А ранее появилось новое фотодоказательство военных поставок боевикам из России на Донбасс. Кроме этого за сутки, 8 февраля, в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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