В сети показали видео яркого примера быстрого возмездия боевикам от воинов ВСУ

В сети показали видео ответа боевикам на применения оружия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Война продолжается, война не останавливалась ни на минуту, как и ликвидация тех, кто пришел на нашу землю с оружием и предателей, которые взяли в руки оружие поддавшись на сладкие обещания российских оккупантов. Яркий пример немедленной возмездия от воинов с ОСиного роя", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото и видео российских танков на оккупированной территории Донбасса. А ранее появилось новое фотодоказательство военных поставок боевикам из России на Донбасс. Кроме этого за сутки, 8 февраля, в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.