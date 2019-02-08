Есть погибшие и раненые: стало известно о потерях ВСУ на Донбассе

За сутки, 8 февраля, в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных погиб и двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Военные уточняют, что боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе один раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Так, под обстрел боевиков попали позиции ВСУ в районе Авдеевки, Водяного, Павлополя, Крымского, Зайцевого, Хутора Вольного.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ взорвали на Донбассе "УРАЛ" боевиков. Также в сети опубликовали видео атаки ВСУ по позициям боевиков на Донбассе, в результате которой была уничтожена боевая машина вместе с экипажем оккупантов.