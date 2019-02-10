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В Николаеве депутат попал в жесткое ДТП на светофоре: фото с места ЧП

воскресенье, 10 февраля 2019, 14:49
Фото: Novosti N

В воскресенье, 10 февраля, в Николаеве произошло ДТП с участием автомобиля местного депутата, в результате которого пострадал мужчина.

Об этом сообщают Novosti N.

Так, на улице Пушкинской в Николаеве столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Renault Logan. Уточняется, что оба водителя машин утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора - зелёный.

Вскоре выяснилось, что за рулем Mitsubishi Lancer находился депутат Николаевского городского совета Сергей Жайворонок.

В результате ДТП пострадал пассажир, который сидел в салоне депутатского авто. Предварительно, у мужчины черепно-мозговая травма. Мужчину госпитализировали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве произошло жесткое лобовое ДТП, в котором один человек погиб и трое человек получили травмы.

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