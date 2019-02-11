Под Киевом водитель с кулаками вытолкал из маршрутки подростка: подробности скандала

В Киевской области водитель маршрутки силой вышвырнул из транспорта подростка.

Об этом сообщает пользователь сети guli_vyshnya на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел в маршрутном такси № 716. Парень, который зашел в салон, спросил водителя о льготах, так как у него было удостоверение, дающее право на такой проезд. Однако маршрутчик утверждал, что это место уже занято.

"Парень спросил, можно ли проехать по льготному в 716 (инвалидское, или что-то в этом роде), а этот водила начал его физически выталкивать, ругаться, еще и задел маленького ребенка", - говорится в сообщении.

Пассажиры и очевидцы конфликта сняли инцидент на видео, а также записали номер маршрутки - АА 9162 ОК. На видеозапись попал момент, когда водитель выталкивал подростка со словами: "Сынок, на выход! Пошел вон отсюда! Ну ты посмотри на него!".

Как сообщал "Апостроф", в Броварах Киевской области водитель маршрутки набросился на ребенка-сироту, который хотел проехать по городу по единому билету. Также водитель маршрутки в Львовской области заподозрил, что у несовершеннолетнего пассажира недействительный проездной документ, и высадил его, несмотря на просьбы довезти до места встречи с родителями. А ранее сеть восхитило обращение в одной из украинских маршруток к ветеранам АТО.