Стало известно, куда бежал из Украины капитан скандального судна "Норд"

Капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко, пропавший в Украине, вернулся в оккупированный РФ Крым.

Об этом сообщают в Telegram-канале 360tv.

"Сын дома. Вернулся еще в субботу (9 февраля - ред.). Чувствует себе нормально", - сообщила росСМИ мать моряка Евгения Горбенко.

Напомним, 4 февраля полиция Украины объявила в розыск Владимира Горбенко как без вести пропавшего. По данным МВД, мужчина исчез в Мелитополе Запорожской области. При этом в связи с его пропажей завели уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 марта в Азовском море задержали рыболовное судно "Норд" под российским флагом, которое было зарегистрировано в аннексированном Крыму и нарушало порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины. Капитан судна Владимир Горбенко 6 апреля был помещен под стражу, а девять членов его команды оштрафовали. 10 апреля за Горбенко внесли залог и он был освобожден из-под стражи. Горбенко находится на свободе под личным обязательством с возможностью посещать аннексированный Крым.