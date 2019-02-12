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Боевики атаковали жилой дом на Донбассе: опубликованы фото

вторник, 12 февраля 2019, 10:55

Оккупанты в очередной раз обстреляли жилую застройку на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

7 февраля с 15.30 до 16.30 боевики вели обстрел мирного населения поселка Травневый в Бахмутском районе Донецкой области.

"Во время очередного посещения данного населенного пункта патруль наблюдательной группы украинской стороны ОЦКК получил от военнослужащих одного из подразделений Объединенных сил сообщение о факте попадания боеприпаса оккупантов в жилой дом по улице Тихой, Б 26", - говорится в сообщении.

На месте наблюдатели зафиксировали повреждения на крыше жилого дома (площадью 1,5 квадратных метра), а также воронку диаметром до одного метра на расстоянии трех метров от жилого здания.

"Подтверждено - повреждение и воронку вызвали выстрелы боевиков с СПГ-9 и АГС-17. К счастью, во время обстрела оккупантов 50-летний хозяин в доме не находился", - говорится в сообщении.

По информации ООС, такие действия оккупационной администрации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня во время перемирия, свидетельствуют о заинтересованности боевиков в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности.

Как сообщал "Апостроф", российско-оккупационные войска обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4. Боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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