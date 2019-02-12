Под Днепром в жутком ДТП с грузовиком McDonald’s погибли люди: фото и видео

Во вторник, 12 февраля, в Днепропетровской области произошла жуткая авария, в которой погибли два человека.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагедия случилась в нескольких километрах от города на трассе Н-08. На границе Днепропетровской и Запорожской областей столкнулись грузовик Scania компании McDonald’s и легковой автомобиль марки Opel.

Грузовик двигался в сторону Днепропетровской области, а Opel в противоположном направлении. Однако в какой-то момент водитель легковушки потерял контроль над автомобилем и вылетел на встречную полосу движения, где на полной скорости влетел в большегруз.

"Удар был такой силы, что и водителя, и пассажира легкового автомобиля выбросило на проезжую часть. От полученных травм двое мужчин - 1981 и 1949 года рождения - погибли на месте. Водитель грузовика остался целым и невредимым, однако находился в шоковом состоянии", - говорится в сообщении.

На месте работали правоохранители, которые ведут следствие, устанавливая все детали ЧП. По факту аварии открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

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