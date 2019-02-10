Людей зажало в авто: в Киеве произошло жесткое ДТП

В Киеве на Броварском проспекте произошло серьезное ДТП при участии трех автомобилей.
Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
"Жесткое ДТП с пострадавшими в Киеве на Броварском, Гидропарк: три авто с опрокидыванием, есть пострадавшие: в перевернутом авто зажаты люди", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии, на дороге образовалась пробка.
Также в сети появилось первое видео с места происшествия.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве Porsche с мигалками устроил гонки с полицией и попал в ДТП.