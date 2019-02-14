Киевлянка под День Валентина устроила мужу кровавый "сюрприз": фото

Накануне Дня всех Влюбленных в Киеве женщина ранила ножом своего знакомого. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Прибывшим на место ЧП правоохранителям сообщила, что мужчина нечаянно упал на нож. Но все оказалось совсем не так.

"Полицейские установили, что конфликт между 47-летним киевлянином и 29-летней местной жительницей возник на кухне. Во время ссоры женщина схватила нож, который лежал на столе, и ударил сожителя. Испугавшись, она вызвала врачей "скорой" и позвонила в полицию", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой арестовали мужчину, который жестоко убил собственную дочь. Сиротами остались трое детей.

Также на Закарпатье на глазах у мальчика убили его мать. В частности, 24-летний парень-наркоман убил 42-летнюю мать, когда она отказалась дать ему деньги. Свидетелем трагедии стал младший 10-летний сын женщины, который и позвал на помощь.