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Появились страшные подробности убийства и изнасилования студентки под Тернополем

четверг, 14 февраля 2019, 17:05

В сети обнародовали подробности страшного убийства 17-летней выпускницы.

Об этом сообщает ресурс "Нарком".

Трагедия произошла 26 июня 2017 года в поселке Вишневец Тернопольской области. Местные жители обнаружили на улице тело местной выпускницы - 17-летней Ирины Мукоеды.

По слухам люди передавали, что ее убили "мажоры", которые подвозили на внедорожнике домой после выпускного. Один из местных жителей утверждал, что видел, как труп выбрасывали из черного джипа. Однако вскоре правоохранители установили, что именно он и был убийцей.

Василий Гнатюк из соседнего села был тогда 16-летним студентом колледжа и жил в соседнем селе. Вскоре после трагедии он оказался в психушке - по причине серьезной и запущенной душевной болезни.

"На свои годы инвалид Гнатюк не выглядит - кажется, что перед вами рыхлый и глупый школьник. При этом, согласно характеристикам, данным в учебном заведении, по месту жительства, а теперь и в следственном изоляторе, Гнатюк - лживый и жестокий юноша", - говорится в сообщении.

Ряд проведенных экспертиз, в том числе и молекулярная, подтвердили, что Гнатюк в злополучную ночь напал на Ирину, нанес ей три удара в грудь ножом, а затем, с уже мертвой, сорвал нижнее белье, и, засунув палец в задний проход жертвы, начал удовлетворять болезненную половую страсть.

Согласно выводам судебных медиков, смерть девушки наступила фактически мгновенно - удары клинка пробили сердце и легкое.

Своей вины Гнатюк так и не признает, а его адвокаты требуют выпустить несовершеннолетнего или под домашний арест, либо под залог.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.

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