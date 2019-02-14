В Ровно при содействии Порошенко задержали опасного бандита: фото

В Ровно при содействии президента Украины Петра Порошенко задержали известного афериста и преступника Андрея Федорчука.

Об этом пишет "Информатор".

Издание напоминает, что 10 января, во время встречи с президентом, депутат Ровенского городского совета Анна Иванова передала главе государства жалобу и документы о действиях Андрея Федорчука, местного криминального авторитета и афериста.

Иванова и Порошенко

"Последнего обвиняют в многочисленных рейдерских захватах, незаконном строительстве, подделке документов, вымогательстве и покушениях на жизнь граждан. К тому же, он является подозреваемым в нападении на саму Анну Иванову, которую облили кислотой. Женщина получила 12% ожогов тела, потеряла зрение. Перенесла шесть тяжелых операций по восстановлению зрения в Одессе ", - пишет издание.

Подробнее о преступной деятельности Федорчука можно прочитать в статье.

Тогда Порошенко пообещал взять под свой личный контроль и передал дело на рассмотрение генеральному прокурору Юрию Луценко.

Уже 13 февраля Федорчук был задержан сотрудниками Департамента стратегических расследований, который подчиняется только президенту.

Теперь судьбу преступника, который причастен к десяткам правонарушений в Ровно и окрестностях, решат следствие и суд.

"Я уверена, что Петр Порошенко сдержал слово, которое дал мне публично, и расследованием преступлений Андрея Федорчука будут заниматься на высоком уровне. Поэтому он не избежит наказания", - заявила Иванова.