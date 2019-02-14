В центре Львова обрушился жилой дом: фото опасного ЧП

Во Львове, в начале улицы Лычаковской обрушилась стена трехэтажного дома.

Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления ГосЧС Виталий Туровцев, передает "Укринформ".

"В доме в начале улицы Лычаковской во Львове с первого по третий этаж обрушилась стена. Поскольку это произошло в нежилой части здания, жертв и раненых удалось избежать", - отметил он.

В целях безопасности спасатели эвакуировали жильцов шести квартир. На месте происшествия прибыли сотрудники ГосЧС и представители газовой службы.

Как сообщал "Апостроф", в российском Красноярске в жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия в трех квартирах.