В России взорвалась очередная многоэтажка: фото и видео смертельной трагедии

В российском Красноярске в жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия в трех квартирах.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, спасены 12 человек. Под завалами нашли тело одного погибшего. По данным МВД РФ это мужчина.

"Спасены 12 человек, по жертвам и пострадавшим информация уточняется",- сказал собеседник агентства. По его словам, взрыв произошел вечером в четверг в трехэтажном доме на Кандагарской улице.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ подтвердили сообщение о взрыве бытового газа.

"14 февраля в 21:10 (по местному времени) поступила информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом, по адресу: ул. Кандагарская, 3", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что взрыв газа спровоцировал разрушения на втором и третьем этаже здания. Там также отметили, что среди 12 спасенных жильцов двое детей. Погибших и пострадавших предварительно нет.

Источник в службе "скорой помощи" сообщил, что никто из спасенных жильцов дома за медицинской помощью не обратился. "Однако, предстоит проверить обрушившиеся квартиры. В них могут быть люди", - сказал он.

Сообщается, что экстренные службы проверяют информацию об одном человеке, который может находиться под завалами на месте взрыва.

По предварительным данным, взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже.

"Предварительно могло иметь место нарушение техники безопасности при пользовании газовым оборудованием либо его неисправность в угловой квартире на втором этаже", - сказал источник.

Как сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась. Погибли 39 человек.

14 января в российском городе Шахты произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Погибли 5 человек.