​В Украине показали убийцу российских беспилотников: опубликовано видео

В 169-м учебном центре Сухопутных войск ВСУ представили боевую технику, способную уничтожать БПЛА на большом расстоянии.
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Было продемонстрировано два образца радиокомплексов компании "Квертус" - переносной и стационарный комплексы для подавления беспилотных летательных аппаратов.
Переносной комплекс выполнен в виде ружья и способен подавлять работу БПЛА на расстояниях от 200 до 1500 метров. Стационарное оборудование имеет секторальные антенны направляющей действия, в зависимости от модификации зона гарантированного перекрытия составляет от 1 до 6 км.
Как сообщается, оба комплексы украинской разработки и производства.
Как сообщал "Апостроф", военнослужащие Вооруженных сил Украины на Донбассе 23 января захватили в боевиков российский беспилотный летательный аппарат.