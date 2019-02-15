​В Украине показали убийцу российских беспилотников: опубликовано видео

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пятница, 15 февраля 2019, 23:04

В 169-м учебном центре Сухопутных войск ВСУ представили боевую технику, способную уничтожать БПЛА на большом расстоянии.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Было продемонстрировано два образца радиокомплексов компании "Квертус" - переносной и стационарный комплексы для подавления беспилотных летательных аппаратов.

Переносной комплекс выполнен в виде ружья и способен подавлять работу БПЛА на расстояниях от 200 до 1500 метров. Стационарное оборудование имеет секторальные антенны направляющей действия, в зависимости от модификации зона гарантированного перекрытия составляет от 1 до 6 км.

Как сообщается, оба комплексы украинской разработки и производства.

Как сообщал "Апостроф", военнослужащие Вооруженных сил Украины на Донбассе 23 января захватили в боевиков российский беспилотный летательный аппарат.

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