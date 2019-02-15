Выпил и умер: на Закарпатье произошло жуткое ЧП с ребенком

На Виноградовщине Закарпатской области 10-летний мальчик выпил яд и умер.

Об этом сообщает Mukachevo.net, ссылаясь на Главное управление национальной полиции в регионе.

Отмечается, что сообщение о том, что в карете скорой помощи констатирована смерть мальчика 2008 года рождения, поступило от врачей в 14:00.

По информации правоохранителей, предварительная причина смерти - отравление неизвестным веществом, которое он выпил дома. Окончательную причину смерти установят эксперты, также будет установлено и неизвестное вещество, которое выпил мальчик.

Открыто производство по ч.1 статьи 115 УК, то есть умышленное убийство, чтобы провести соответствующие следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в детском центре под Днепром во время занятий умер ребенок.