На Донбассе прогремел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие, фото

В субботу, 16 февраля, в Славянске (Донецкая область) прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадал пожилой мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

Уточняется, что в квартире на 3 этаже произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента пострадал мужчина 1947 года рождения. Его госпитализировали в ожоговое отделение Краматорской городской больницы №3.

Что касается причин ЧП, то по предварительным данным, утечка бытового газа произошла в результате разгерметизации.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время взрыва от поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области погиб спасатель-сапер и трое полицейских получили ранения. Кроме того, ранее появились подробности о взрыве у боевиков на Донбассе.