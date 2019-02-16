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Под Ровно произошло нападение на участника АТО: подробности и фото с места ЧП

суббота, 16 февраля 2019, 16:15
Фото: пресс-служба полиции Ровенской области

Под Ровно (село Заря) жестоко избили и ограбили 22-летнего парня, который является участником АТО.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, в пятницу, 15 февраля около трех часов ночи в квартире, которую снимал парень, раздался звонок. Он открыл дверь, но с порога получил удар по голове деревянной палкой. Продолжая избивать его руками и ногами, двое парней затащили его в ванную, где нанесли удар кухонным ножом в плечо.

Когда же пострадавший сказал пароли к банковским карточкам, нападавшие похитили 100 долларов США, серебряную цепочку, мобильный телефон, кошелек с карточками и значок участника АТО.

После того, как преступники ушли, раненный парень сам пришел к соседям, которые и вызвали медиков.

Те диагностировали у него травму грудной клетки, живота, колото-резаную и множественные раны на теле. После оказания необходимой медицинской помощи, мужчину отпустили.

Нападавшими оказались 16-ти и 21-летние жители Зари. Младшего из них разыскали утром по месту жительства. Оказалось, что он находился под следствием. 21-летнего злоумышленника задержали около 23 часов возле дома, где он проживает. При нем полицейские обнаружили и изъяли все краденые вещи, кроме телефона.

Им грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве также напали на ветерана АТО.

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