​Своих таки бросает: известной "волонтерше" из ДНР отказали в убежище в России, фото

Так называемому волонтеру ДНР Ирине Воронцовой отказали в убежище в Петербурге.

Об этом написал блогер Фашик Донецкий, публикуя соответствующие фото и скриншоты.

"Крокодилам скормлю это тело", - написал блогер.

В скриншоте поста, размещенного пропагандистами, написано, что "волонтершу" завернули из России назад.

"На расправу к бандерофашистам: волонтеру ДНР Ирине Воронцовой в Петербурге отказали во временном убежище в РФ!...", - говорится в посте.

Под скриншотом появились саркастические комментарии пользователей.

"К Елене Бойко во Львов на этап поедет!!! дрянь...", "ей дадут временное убежище в Украине!!!", "А Россия говорить что своих не, бросает", "это они так говорят, а так, всегда бросают!!!", "Такой падалью и крокодил может травонуться", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", участник АТО рассказал, как его пытались завербовать спецслужбы Путина. Отмечается, что до момента предложения работать на российские спецслужбы он общался с девушкой-вербовщицей не менее шести месяцев.