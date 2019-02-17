Под Черкассами жестоко убили сестру известного украинского писателя

Под Черкассами грабители жестоко убили сестру известного украинского писателя Михаила Слабошпицкого.

Об этом сообщила в Facebook супруга писателя, Светлана Короненко.

"Это фото, сделанное в конце октября прошлого года в Черкассах, пожалуй последнее прижизненное фото Валентины Слабошпицкой, младшей сестры Михаила Слабошпицкого. Тогда она приехала с Марьяновки на презентацию книги воспоминаний брата "Тени в зеркале". Привезла красные, очень красивые розы из собственного сада. С ними она здесь и стоит. Очень гордилась своим братом. Всегда звонила и приезжала при малейшей возможности. По специальности библиотекарь. Всю жизнь работала в библиотеке, а в последние годы жизни держала небольшой сельский магазинчик. Там ее вчера (13 февраля, - прим. ред.) и убили. Жестоко и безжалостно. Перетрясли все в доме. Видимо, искали деньги..." – написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти донецкого профессора на блокпосту боевиков.