Стало известно о смерти донецкого профессора на блокпосту боевиков

В четверг, 7 февраля, в Донецкой области на контролируемом боевиками ДНР блокпосту умер доктор медицинских наук Юрий Крюк.

Об этом сообщают донецкие СМИ.

По предварительным данным, 74-летний профессор, завкафедрой в медицинском университете в оккупированном Донецке умер в очереди в пункте пропуска Александровка от сердечного приступа.

Как сообщал "Апостроф", 11 января в оккупированной Горловке в очереди на пересечение линии разграничения скончались трое людей. Также 16 января на блокпосту ДНР умерла пенсионерка с оккупированной территории Донбасса Людмила Кахидзе, которая была героиней рисунков о жизни в оккупации. А в 2017 году в Донецкой области при исполнении служебных обязанностей на блокпосту умер полицейский Александр Трегуб.