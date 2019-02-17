Тернополь напугали радиацией: спасатели сделали важное заявление

В воскресенье, 17 февраля, в СМИ Тернопольской области появилось сообщение об увеличении радиационной опасности в регионе.

Об этом на своей странице в Facebook пишет начальник Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей.

По его словам, информация, появившаяся в эфире общественного радио и в других СМИ, не соответствует действительности.

"В СМИ появилось сообщение о радиационной опасности, данная информация является фейком. Радиационная ситуация в области - в норме, на АЭС Хмельницкой и Ровенской областей - без происшествий, радиационный фон в пределах нормы", - заявил Маслей.

Как заявил в свою глава ОГА Степан Барна, ссылаясь на информацию управления по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА, в 9:30 17 февраля "из-за возможного внешнего вмешательства в программном обеспечении системы оповещения области произошел сбой".

По факту инцидента начато служебное расследование.

В свою очередь Ирина Моргун - представитель Тернопольской региональной дирекции Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) - заявила, что "Украинское радио - Тернополь" не передавало 17 февраля никакой информации, касающееся радиационной опасности.

"То, как такие сообщения попали в эфир, выясняют", - отметила Моргун.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2018 года в России официально подтвердили мощный выброс радиации на Урале.