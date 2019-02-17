РУС. | УКР.

воскресенье, 17 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 февраля

18:10
Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
18:05
Сгибается от боли: появились тревожные сведения о здоровье украинского узника Кремля
17:37
Тернополь напугали радиацией: спасатели сделали важное заявление
17:35
Украинская теннисистка вышла во второй круг на крупном турнире
17:10
Пассажир в кабине пилота: Кличко высказался об участии Зеленского в выборах
16:58
Россия запретила въезд боевику с Донбасса: документ
16:29
В Киеве поплыла целая улица: опубликовано видео
16:21
Разорвали на немецкий крест: кандидат в президенты Украины устроил на ТВ агитацию за Гитлера
15:48
У украинцев будут забирать жилье за долги по коммуналке: названа сумма
15:45
Украинцы в отчаянии: стало известно, о чем говорила Тимошенко на Украинском ланче в Мюнхене
15:35
"Реал" опозорился в матче чемпионата Испании: опубликовано видео
15:30
Трамп подставил Украину: в США рассказали о новой смертельной угрозе для Киева
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тернополь напугали радиацией: спасатели сделали важное заявление

воскресенье, 17 февраля 2019, 17:37

В воскресенье, 17 февраля, в СМИ Тернопольской области появилось сообщение об увеличении радиационной опасности в регионе.

Об этом на своей странице в Facebook пишет начальник Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей.

По его словам, информация, появившаяся в эфире общественного радио и в других СМИ, не соответствует действительности.

"В СМИ появилось сообщение о радиационной опасности, данная информация является фейком. Радиационная ситуация в области - в норме, на АЭС Хмельницкой и Ровенской областей - без происшествий, радиационный фон в пределах нормы", - заявил Маслей.

Как заявил в свою глава ОГА Степан Барна, ссылаясь на информацию управления по вопросам гражданской защиты населения Тернопольской ОГА, в 9:30 17 февраля "из-за возможного внешнего вмешательства в программном обеспечении системы оповещения области произошел сбой".

По факту инцидента начато служебное расследование.

В свою очередь Ирина Моргун - представитель Тернопольской региональной дирекции Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) - заявила, что "Украинское радио - Тернополь" не передавало 17 февраля никакой информации, касающееся радиационной опасности.

"То, как такие сообщения попали в эфир, выясняют", - отметила Моргун.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2018 года в России официально подтвердили мощный выброс радиации на Урале.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: