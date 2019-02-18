Боевик ДНР попал в плен к украинским военным: первые подробности

В воскресенье, 17 февраля, украинские военнослужащие взяли в плен боевика во время попытки оккупантов атаковать позиции ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"17 февраля, на Светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, враг предпринял попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать наши позиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ВСУ успешно отбили нападение боевиков, взяв в плен одного из них.

"Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил", - уточняют военные.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь 18 января в районе Горловки в плен боевиков попал украинский военнослужащий 58-й ОМПБр Станислав Панченко.