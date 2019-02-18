Обострение на Донбассе: боевики ранили украинских военных

Российско-террористические войска с начала суток 18 февраля восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Ранения получили четверо украинских бойцов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В период с 00:00 до 18:00 этих суток противник восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них семь раз - с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов и мин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Схід" оккупанты четыре раза обстреляли украинские опорные пункты: из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское; из ствольной артиллерии калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное; из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - возле поселка Опытное.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Північ" оккупантами совершены также четыре обстрела позиций подразделений Объединенных сил: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Катериновка; дважды - из минометов 120-го та 82-ого - возле поселка городского типа Новотошковское; из крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Крымское.

В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Также в штабе сообщили, что обороняющиеся подразделения ответили на вражеский огонь применением очередных огневых средств. Потери противника уточняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ похвастались новыми успехами на Донбассе.