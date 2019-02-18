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Четверо ликвидированных, один в плену: ВСУ похвастались новыми успехами на Донбассе

понедельник, 18 февраля 2019, 13:37

За последние сутки ВСУ взяли в плен двух боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил. Четырех диверсантов уничтожено, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу, 18 января, в районе Горловки в плен боевиков попал украинский военнослужащий 58-й ОМПБр Станислав Панченко.

Также были озвучены масштабные потери боевиков за время проведения ООС на Донбассе. Так, с 1 мая по декабрь 2018 года, когда на Донбассе стартовала Операция объединенных сил, украинские военные ликвидировали около 450 боевиков.

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