Четверо ликвидированных, один в плену: ВСУ похвастались новыми успехами на Донбассе

За последние сутки ВСУ взяли в плен двух боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ к нашим наблюдательным постам. В ходе короткого боя враг отступил. Четырех диверсантов уничтожено, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на пятницу, 18 января, в районе Горловки в плен боевиков попал украинский военнослужащий 58-й ОМПБр Станислав Панченко.

Также были озвучены масштабные потери боевиков за время проведения ООС на Донбассе. Так, с 1 мая по декабрь 2018 года, когда на Донбассе стартовала Операция объединенных сил, украинские военные ликвидировали около 450 боевиков.