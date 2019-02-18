ООС мощно ответили на атаку оккупантов: боевики понесли потери

За воскресенье, 17 февраля, в зоне военного конфликта на Донбассе ВСУ ликвидировали одного боевика и пять ранили, тем самым ответив за своего раненного бойца.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение. По данным разведки, 17 февраля одного оккупанта уничтожено и пятеро ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, также военные сообщают о новой подлой провокации боевиков.

"При перемещении у линии соприкосновения в районе поселка Травневое в ходе выполнения задачи по назначению, российскими оккупантами была обстреляна со станкового противотанкового гранатомета наблюдательная группа "Светлодарск 1" украинской стороны СЦКК", - добавляют в пресс-центре.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото последствий обстрелов боевиков на Донбассе.