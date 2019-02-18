Под Киевом СБУ поймало на взятке полицейского: фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали следователя одного из райотделов полиции под Киевом, который требовал взятку в 2 тысячи долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, полицейский требовал взятку от местного жителя за возвращение автомобиля, изъятого по признакам подделки свидетельства о его регистрации.

Отмечается, что полицейского задержали как раз после получения всей суммы взятки.

На данный момент ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети разгорелся скандал вокруг украинского полицейского-взяточника, связанного с руководством МВД.

Кроме того, на взятке поймали необычного полковника ВСУ. Он требовал и получил 1 тысячу долларов США за влияние на принятие решения соответствующими военными должностными лицами по перемещению военнослужащего из одной воинской части в другую.