ВСУ передали боевикам огненный "привет" от украинцев: видео атаки

ВСУ нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе после череды провокаций с их стороны.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"Каждый день на одном из ВОПов противника не умолкал пулемет. Поэтому решение было принято взвешенное и единодушное. После очередной пулеметной очереди, воины ООС запустили приветственный ответ от доброжелательных украинцев. Приветственный ответ зашел прямо в позицию, забрав в ряды 200-й бригады российского пулеметчика вместе с оружием. На позиции врагов еще немного дымило около двух часов. Шмаки-бум засчитан", - говорится в сообщении.

В сети тут же стали комментировать увиденное.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано мощное видео ликвидации боевиков на Донбассе. В частности, ВСУ уничтожили блиндаж оккупантов, расположенный в районе населенного пункта Пикузы (Донецкая область).