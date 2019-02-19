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Жена одесского топ-чиновника устроила ДТП с трамваем на элитном Bentley

вторник, 19 февраля 2019, 05:38

В пятницу, 15 февраля, в Одессе кроссовер Bentley спровоцировал аварию с трамваем, который следовал по маршруту №28.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице "Одесские новости".

Водитель внедорожника не пропустил общественный транспорт, когда трамвай завершал разворот возле парка имени Шевченко. В результате трамвай и автомобиль "притерлись".

В результате ДТП никто не пострадал, однако движение трамвайного маршрута №28 и троллейбусного маршрута №2 было блокировано. Также из-за столкновения на Лидерсовском бульваре образовалась гигантская пробка.

Согласно обнародованной пользователем под ником Alexander OD информации, виновник аварии, внедорожник Bentley зарегистрирован на Елену Урбанскую - жену председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 16 февраля, в городе Измаил Одесской области произошла авария с участием трех машин: виновником стал нетрезвый водитель Porsche Cayenne, который убегал от полиции.

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