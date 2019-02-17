Летел 200 км/час: под Одессой водитель Porsche устроил массовое ДТП, удирая от полиции

Вечером в субботу, 16 февраля, в городе Измаил Одесской области произошла авария с участием трех машин: виновником стал нетрезвый водитель Porsche Cayenne, который убегал от полиции.

Об этом сообщает "Бессарабия-Информ".

Как отмечается, в районе железнодорожного вокзала водитель проигнорировал требования сотрудников патрульной полиции об остановке и попытался скрыться

Полицейские начали преследовать нарушителя.

Двигаясь по улице Белгород-Днестровской, игнорируя запрещающие сигналы светофора, водитель Porsche свернул на проспект Мира, а затем проспект Суворова в сторону центра. Разогнавшись до 200 км/час, он не справился с управлением и на пересечении проспекта Суворова и улицы Семинарской совершил столкновение с автомобилями ВАЗ-2109 и Chery Tiggo.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Сообщается, что этот Porsche известен жителям Измаила как машина предпринимателя Курганова. Но, оказывается, буквально месяц назад он продал авто. В момент ДТП за рулем находился гражданин США украинского происхождения. Тест на алкоголь показал 1,9 промилле.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Херсоне пьяный водитель на огромной скорости врезался сразу в несколько автомобилей.