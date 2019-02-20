На Донбассе оккупанты несут огромные потери: семьям боевиков приказали молчать

Боевики нагло врут о количестве ликвидированных оккупантов на Донбассе, угрожая их семьям.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"В сводках обМарочко (представитель так называемой "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко, - прим. ред.) и оБассурина (так называемый "замкомандующего оперативным командованием" Эдуард Басурин, - прим. ред.) потерь среди русско-оккупационных войск нет, а в самой общине боярышника ньюз целых 13 оккупантов. Вот незадачка выходит у спикеров, потери последнего времени прячут так, что даже подписку у семей берут о неразглашении, иначе бабулетики за вступление в "бригаду 200" семье не выплатят", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", ранее ООС мощно ответили на атаку оккупантов, ликвидировав одного боевика и пятерых ранив.