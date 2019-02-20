​Украина объявила в розыск российского генерала, причастного к крушению МН17 на Донбассе: фото

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера ГРУ России Олега Иванникова, которого считают причастным к крушению малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно данным, Иванникова объявили в розыск 21 января этого года.

Офицеру ГРУ предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УПК Украины.

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Как сообщал "Апостроф", в мае прошлого года частная разведывательная фирма Bellingcat установила еще одного подозреваемого в катастрофе MH17 над Донбассом, которым стал офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников. Он причастен к перевозке ЗРК "Бук", который сбил самолет рейса МН17 над Донбассом.