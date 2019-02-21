РУС. | УКР.

четверг, 21 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

08:59
​В Украине пояснили, почему ошибаются синоптики и каким прогнозам можно верить
08:45
В Киеве почтили память героев Небесной сотни и зажгли "лучи Достоинства": фото и видео
08:29
​В Швейцарских Альпах сняли на видео "побег" горнолыжников от гигантской снежной лавины
08:16
Десятки людей погибли при масштабном пожаре в Бангладеш: фото и видео трагедии
08:01
​Веселые угонщики ходят на свободе: киевлянка рассказала, как реально "расследуют" дела в Украине
07:53
ВСУ понесли новые потери в боях на Донбассе
07:32
Под Винницей разгорелся скандал из-за смерти учительницы после конфликта с ученицей: фото
07:29
​В Киеве прохожие поймали и наказали уличного вора: фото и видео
07:00
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция одиночной смешанной эстафеты
06:47
Почему россияне ненавидят Украину: появился четкий ответ
06:35
Гороскоп на 21 февраля
06:00
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты
Все новости

Под Винницей разгорелся скандал из-за смерти учительницы после конфликта с ученицей: фото

четверг, 21 февраля 2019, 07:32
Фото: 33 канал

Под Винницей (село Гнатков, Томашпольский район) учитель младших классов впала в кому и умерла. Родственники называют причину ЧП – конфликт с одним из родителей.

Об этом сообщает 33 канал.

Как передает издание, инцидент произошел три месяца назад, после чего учитель, Светлана Олийник, находилась без сознания, а потом скончалась. При этом, врачи уверяют, что причиной тому стал гипертонический криз. Именно это указано в официальной справке о состоянии здоровья.

"23 ноября во время урока физкультуры Светлана осталась одна с двумя классами, потому что другая учительница - Наталья Лисовенко - пошла по своим делам. Дети играли с мячом и случайно ударили им в ухо пятикласснице Полине. Девочка попросила полить его холодной водой. Но Светлана советовала дождаться их учительницы, боялась оставлять других учеников же. На это ребенок обозвала педагога "слабой на голову",- пишет издание.

После этого девочка пошла и пожаловалась о случившемся своей тетке, которая работала психологом. Но и на этом все не закончилось. Вскоре в школу пришел и отец девочки, который стал требовать уволить учительницу. Разгорелся серьезный конфликт. Мужчина несколько раз замахивался, намереваясь ударить женщину, но директор не позволила ему это сделать. Учительнице стало плохо в тот момент, когда она села за стол писать пояснительную записку.

20 декабря учительница умерла, так и не придя в сознание.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве отец школьника жестоко избил учителя.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: