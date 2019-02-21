Под Винницей разгорелся скандал из-за смерти учительницы после конфликта с ученицей: фото

Под Винницей (село Гнатков, Томашпольский район) учитель младших классов впала в кому и умерла. Родственники называют причину ЧП – конфликт с одним из родителей.

Об этом сообщает 33 канал.

Как передает издание, инцидент произошел три месяца назад, после чего учитель, Светлана Олийник, находилась без сознания, а потом скончалась. При этом, врачи уверяют, что причиной тому стал гипертонический криз. Именно это указано в официальной справке о состоянии здоровья.

"23 ноября во время урока физкультуры Светлана осталась одна с двумя классами, потому что другая учительница - Наталья Лисовенко - пошла по своим делам. Дети играли с мячом и случайно ударили им в ухо пятикласснице Полине. Девочка попросила полить его холодной водой. Но Светлана советовала дождаться их учительницы, боялась оставлять других учеников же. На это ребенок обозвала педагога "слабой на голову",- пишет издание.

После этого девочка пошла и пожаловалась о случившемся своей тетке, которая работала психологом. Но и на этом все не закончилось. Вскоре в школу пришел и отец девочки, который стал требовать уволить учительницу. Разгорелся серьезный конфликт. Мужчина несколько раз замахивался, намереваясь ударить женщину, но директор не позволила ему это сделать. Учительнице стало плохо в тот момент, когда она села за стол писать пояснительную записку.

20 декабря учительница умерла, так и не придя в сознание.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве отец школьника жестоко избил учителя.