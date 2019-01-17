В Киеве отец школьника жестоко избил учителя

В Киеве в Оболонском районе отец одного из школьников избил учителя физкультуры.

Произошло все среди бела дня на школьном дворе, передает ТСН.

Конфликт разгорелся, когда у детей только завершились уроки. Причиной драки стало то, что учитель наорал на ученика, потому что тот не слушался - ребенок расплакался и пожаловался родителям.

Позже учитель извинился перед учеником и перед его отцом, однако это не успокоило разъяренного отца. Он сначала ударил преподавателя на школьном дворе, а потом добивал уже по территории лицея.

"Он меня уже поднял, бросил на землю, начал руками бить. Взлетел кроссовок, все такое. Он достал пилу, и говорил, ты этой рукой трогал моего Рому? Я тебе сейчас ее отрежу. Давай сюда руку. Я ему подтягиваю руку. Он опустил пилу", - рассказал пострадавший Игорь Матвиенко.

Сейчас учитель в больнице, у него многочисленные гематомы, надрыв легких и сотрясение мозга.

"Это - спортсмен международной категории, отрасль тхэквондо, с черным поясом. Но он не был настроен на такую манеру разговора. Это было для него полной неожиданностью. Это было видно на кадрах, которые мы наблюдали на камерах наблюдения. Мы обеспокоены очень. Все учительство сейчас очень обеспокоено", - рассказал директор лицея №157 Виктор Костенко.

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