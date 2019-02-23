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Отец связан с Азаровым: появились подробности о мажоре, который в результате ДТП в Киеве убил молодую мать

суббота, 23 февраля 2019, 17:30

В ночь на 16 февраля в Киеве автомобиль BMW X5 M протаранил Lanos, который загорелся с женщиной внутри. Стало известно, кто отец виновника аварии и детали о нем.

Об этом сообщает адвокат и активист Роман Маселко на своей странице в Facebook.

Напомним, машина 20-летнего мажора Николая Слободского на высокой скорости влетела в такси Lanos. В салоне находилась женщина, которая сгорела внутри. У нее осталась 8-летняя дочь.

"Водитель скрылся с места происшествия, но потом, вроде, сам пришел в полицию уже с адвокатами. Им оказался 20-летний Николай Слободской, который сейчас учится в Лондоне", - написал Маселко.

Также он уточнил, что отец владельца BMW X 5 - Игорь Слободской, известный бизнесмен, владеет многими компаниями. Журналисты нашли его совместный бизнес со многими известными лицами, включая Алексея Азарова.

"Но меня заинтересовало другое. Оказывается на Николая Слободского дважды составляли протоколы за управление в состоянии опьянения. Первый раз дело рассматривала судья Печерского суда Кристина Тарасюк. Протокол поступил в суд 01.09.16, но рассмотрен только 05.12.16. Судья установила вину водителя, но закрыла дело в связи и истечением срока привлечения", - отметил адвокат.

По словам, Маселко, второй раз Шевченковский суд 20 июня 2018 года таки лишил Слободского прав управления на 1 год.

"Кстати, судья Тарасюк, это судья, которая позволила обыск у активиста Автомайдана, который зафиксировал голову Голосеевского суда О.Первушину на незадекларированном автомобиле", - написал активист.

Также он подчеркнул, что решение о лишении водительских прав Слобовского есть, но права не забрали. Сын бизнесмена обжаловал это решение и уже более 7 ️ месяцев дело находится в Киевском апелляционном суде. Было уже 8 заседаний, а 9-е предназначено на 01 марта.

"Я впервые вижу такое количество переносов заседаний в апелляции. Рассматривает дело судья Кепкал Людмила Ивановна, уже успешно прошла тестирование в Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Все это время Слободской спокойно садился за руль пока 16 февраля не убил молодую маму. 1 марта суд, видимо, наконец заберет права в Слободского. Высшая квалификационная комиссия продолжит оценивать судей и избирать судей Верховного Суда. А президент будет рассказывать об успешной судебной реформе. Только отец погибшей до сих пор не может сказать 8-летней дочери, что мамы больше нет. А сколько еще жизней заберут такие мажоры, которые благодаря судам избегают ответственности?", - констатировал Роман Маселко.

Как сообщал "Апостроф", 20 августа в Киеве водитель BMW устроил масштабное ДТП, раскидав несколько машин по дороге. Также стало известно, что у виновников аварии при себе имелся травмат.

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