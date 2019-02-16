В Киеве водитель устроил жуткое смертельное ДТП и сбежал: фото и видео

В ночь на 16 февраля в Киеве на Столичном шоссе BMW X5 M на огромной скорости протаранил Lanos, после чего тот загорелся. Водителя успели вытащить из автомобиля, а пассажир сгорел внутри.

Об этом сообщает "Информатор".

Столкновение произошло около 01:15. По словам очевидца, BMW ехал в сторону Выдубичей на скорости не менее 200 километров в час. У внедорожника лопнуло колесо, он зацепил отбойник и протаранил Daewoo, который буквально сложило пополам. От мощного удара автомобиль загорелся.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в выгоревшей машине тело пассажира, предварительно, женщины. Водитель Lanos получил травмы различной степени, находился в сознании, но практически ничего не помнил. Он сказал, что работает в такси и вез клиента к месту назначения.

BMW после аварии очутился в кювете. По словам полицейских, водитель внедорожника сбежал с места аварии. В машине они не обнаружили документов, но покидая место происшествия подозреваемый не успел снять номера с авто. Предварительно, он убежал в в лесопосадку вдоль дороги. Полицейские предпринимают меры по его поиску и задержанию.

Отмечается, что незадолго после этой аварии, с противоположной стороны Столичного шоссе произошло еще одно ДТП. Также Daewoo Lanos влетел в Renault службы такси Uklon. К счастью без серьезных последствий. Рядом находились спасатели и медики, которые осмотрели водителей и оказали помощь.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекватный водитель влетел в авто, а потом в отбойник.