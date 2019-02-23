В Харькове избили сотрудницу ломбарда и похитили 30 тысяч: фото грабителя

В субботу, 23 февраля, в Харькове произошло ограбление ломбарда: мужчина избил работницу и украл 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 11:00 на проспекте Гагарина. Неизвестный зашел в помещение и ударил тяжелым предметом 22-летнюю девушку-работницу ломбарда. После этого злоумышленник украл сумму в размере 30 тысяч гривен и сбежал с места преступления.

Правоохранители ввели в городе оперативный план "Сирена". Информацию зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Полиция сообщила приметы злоумышленника: рост около 180 см, плотного телосложения. Был одет в куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черные перчатки.

Как сообщал "Апостроф", в Шевченковском районе Киеве неизвестный совершил вооруженное нападение на ломбард и украл более 30 тысяч гривен и ювелирные изделия.