В Киеве ограбили квартиру известного футболиста: что украли

В Киеве ограбили квартиру футболиста ФК "Черноморец" Николая Ищенко.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, ограбление, скорее всего, произошло еще в новогодние праздники, однако известно об этом стало лишь в субботу, 12 января, поскольку потерпевший с семьей отсутствовал дома с 25 декабря по 12 января. Интересно, что замки не были сломаны, их вскрыли путем подбора ключа.

Предварительный список пропавших вещей: ноутбук MacBook, два iPad, золотое кольцо с бриллиантами, золотые серьги с бриллиантами, золотой кулон Bulgari, золотые часы с бриллиантами и металические часы Hublot, норковая шуба и деньги – около 6 500 долларов США.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины "Кража с проникновением". Идут поиски злоумышленников.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 8 января неизвестные ограбили квартиру внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Виктора Кривенко.