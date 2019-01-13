РУС. | УКР.

воскресенье, 13 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 января

16:27
Взрыв в Париже: появились новые данные о жертвах
16:25
Усик креативно поддержал популярную певицу: яркое видео
16:10
Порошенко потроллил Россию сталинским "томосом"
15:59
Лобода устроила скандал с матами в аэропорту Москвы: видео
15:52
В Крыму поднялась паника из-за "дрессировки сиренами"
15:27
Под Киевом поймали похитителей парня: вскрылись скандальные детали
15:20
Украинская биатлонистка заняла призовое место в спринте Кубка IBU
15:16
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской эстафеты в Оберхофе
14:57
В Киеве ограбили квартиру известного футболиста: что украли
14:32
Экс-главари боевиков ДНР устроили разборки в сети
14:31
Крым - Украина: в Twitter разгорелся дипломатический скандал
14:25
Кубок мира по биатлону: видео и результаты женской эстафеты в Оберхофе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве ограбили квартиру известного футболиста: что украли

воскресенье, 13 января 2019, 14:57

В Киеве ограбили квартиру футболиста ФК "Черноморец" Николая Ищенко.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Как отмечается, ограбление, скорее всего, произошло еще в новогодние праздники, однако известно об этом стало лишь в субботу, 12 января, поскольку потерпевший с семьей отсутствовал дома с 25 декабря по 12 января. Интересно, что замки не были сломаны, их вскрыли путем подбора ключа.

Предварительный список пропавших вещей: ноутбук MacBook, два iPad, золотое кольцо с бриллиантами, золотые серьги с бриллиантами, золотой кулон Bulgari, золотые часы с бриллиантами и металические часы Hublot, норковая шуба и деньги – около 6 500 долларов США.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины "Кража с проникновением". Идут поиски злоумышленников.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 8 января неизвестные ограбили квартиру внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Виктора Кривенко.

Фотовзгляд

Все галереи
Заснеженный Киев с высоты птичьего полет

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед Онлайн-трансляция матча

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: