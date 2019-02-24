Командира военной части поймали на крупной взятке: фото задержания

Под Ровно командир одной из воинских частей попался на взятке в 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

"Правонарушитель задержан во время получения второй части средств в сумме 7 тыс. долларов, взятка обнаружена и изъята во время проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полковник требовал и получил от предпринимателя 10 тысяч долларов за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования на территории, подчиненной воинской части.

"По результатам проведения первоочередных следственных действий будет решен вопрос о сообщении офицеру о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", - заявили в прокуратуре.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом СБУ поймало на взятке полицейского.