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Террорист захватил пассажирский самолёт в Дубай: подробности инцидента

воскресенье, 24 февраля 2019, 16:44

В Бангладеш вооруженный мужчина захватили пассажирский самолет.

Об этом сообщает местный ресурс Bdnews24.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 февраля, в международном аэропорту Шах-Амант города Читтагонг. Там злоумышленник захватил пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.

Все пассажиры благополучно высадились, но подозреваемый и члены экипажа все еще находились на борту.

"Насколько нам известно, вооруженный человек вытащил пистолет и направил его в голову пилота. Но все пассажиры высадились. Пилот также потом сошел с борта", - говорится в сообщении.

Позже в издании написали, что правоохранителям в результате операции удалось поймать террориста, его арестовали. Как стало известно, он хотел поговорить с премьер-министром страны Шейх Хасиной.

Отмечают, что захваченное воздушное судно выполняет рейсы из Дакки в Дубай с промежуточной посадкой в Читтагонге.

Как сообщал "Апостроф", 22 марта 2016 года в Брюсселе, столице Бельгии, произошла серия взрывов. Два взрыва прогремели в аэропорту, еще один - в метро, вследствие чего погибли 34 человека, почти 200 — получили ранения разной степени тяжести.

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