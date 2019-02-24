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Знаменитый советский режиссер попал в реанимацию: названа причина

воскресенье, 24 февраля 2019, 10:19

В столице России в Москве госпитализировали советского артиста и кинорежиссера Георгия Данелия.

Об этом сообщают росСМИ.

По предварительным данным, причиной плохого самочувствия 88-летнего Данелия стал пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости - ред.). Отмечают, что он обратился к медикам из-за тяжелой одышки.

Народный артист СССР находится в реанимации одной из московских клиник. Позже жена режиссера Галина сообщила, что у Георгия воспаление легких.

"Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление лёгких. Сейчас он в реанимации", - заявила она.

Напомним, в России скончался молодой актер Александр Заточкин, известный по фильму "Косатка".

Как сообщал "Апостроф", 8 февраля в Москве умер Сергей Юрский - популярный советский и российский актер театра и кино, сыгравший дядю Митю в фильме "Любовь и голуби". Юрскому было 83 года. О причинах смерти ничего не говорится.

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