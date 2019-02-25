Беспилотник США устроил воздушную разведку над Донбассом

Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk совершил разведку в небе над Донбассом на высоте свыше 15 тысяч метров.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на Twitter странице "360 Radar".

На карте видна траектория движения беспилотника, который пролетел вдоль линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей. При этом БПЛА все время находился в воздушном пространстве над контролируемой Украиной территорией.

Борт RQ-4B Global Hawk оснащен камерой высокого разрешения, оптическим и инфракрасным сенсорами, интегрированной системой наблюдения и разведки, а также радаром. Беспилотник предназначен для ведения стратегической воздушной разведки.

RQ-4A Global Hawk имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото беспилотника, предположительно российского, который обнаружили над одним из арсеналов Вооруженных сил Украины.