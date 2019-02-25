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В сети показали фото погибшего украинского военного с Донбасса

понедельник, 25 февраля 2019, 09:59

23 февраля на Донбассе погиб 43-летний боец ВСУ Евгений Фурсов, уроженец Донбасса.

Об этом написал его земляк, общественный активист Павел Островский в Facebook.

"Вчера, защищая украинскую землю, погиб военнослужащий Евгений Фурсов из Дружковки (Донецкая область). Его уважали сослуживцы, доверяли командиры, он был готов прийти на помощь собратьям в сложных задачах. Это первый погибший военный из нашего города. Ему было 43 года. У него осталась дочь и родители", - написал он.

Сообщается, что военнослужащий был убит прямым попаданием снаряда. Агрессор использовал оружие запрещенное минскими договоренностями.

Как сообщал "Апостроф", бойцы ООС устроили боевикам жестокую месть за гибель украинского солдата. Три оккупанта ликвидированы, еще четыре ранены.

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