​Бойцы ООС устроили боевикам жестокую месть за гибель украинского солдата

В течение 24 февраля боевики на Донбассе убили одного украинского бойца, и ранили еще двух и получили достойный ответ: три оккупанта ликвидированы, еще четыре ранены.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"24 февраля российские оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин. Кроме того, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз обстрелял наши опорные пункты: четыре раза в районе населенного пункта Водяное; дважды вблизи села Лебединский; в районе населенного пункта Павлополь; у поселка Пески; вблизи города Красногоровка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды в районе населенного пункта Новозвановка; вблизи населенного пункта Золотое-4; в районе населенного пункта Екатериновка; вблизи населенного пункта Новоалександровка; в районе населенного пункта Золотое-1; в районе населенного пункта Лобачево.

"Также вчера около 5.00 под минометные обстрелы оккупантов попали жилые застройки поселков Золотое и Новоалександровка. С территории временно оккупированного города Первомайск российско-оккупационные войска вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снаряды и мины. В результате обстрела разрушены четыре жилых дома", - сообщают в ООС.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

По данным разведки, 24 февраля три оккупанта уничтожены и четверо ранены.

Также, согласно сообщению, с начала текущих суток враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Лебединский из минометов калибра 120 мм с расходом 17 мин.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео "до" и "после" того, как украинские бойцы уничтожили позиции боевиков на Донбассе.