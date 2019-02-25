В сети высмеяли жалобное видео скандального антимайдановца "Топаза"

В сети опубликовали жалобное видео бывшего командира антимайдана в Киеве Игната Кромского известного как "Топаз".

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Помните "Топаза", который сначала был одним из командиров антимайдана в Киеве, а затем присоединился к харьковским сепаратистам и попал в тюрьму?", - написал он.

Так Казанский отметил, что осенью 2018 года "Топаз" вышел на свободу.

"И теперь спрашивает у своих бывших соратников Константина Долгова и Ксении Шкоды, где деньги, которые они собирали для него, пока он сидел. Пока "Топаза" судили, Долгов и Шкода в Москве собирали пожертвования для помощи "харьковским узникам совести", вот только до самих узников, как оказалось, ничего не дошло. Все, как обычно, украли по дороге. Классика из серии "русские своих не бросают"", - отчитался журналист.

Также Денис Казанский написал, что "Топаз" после освобождения спокойно ходит по улицам Харькова.

"Кстати, "Топаз" после выхода из застенков плюшевой хунты выглядит вполне неплохо и спокойно гуляет по Харькову. Никакие кровавые фашисты его не преследуют и не мешают ему говорить на родном языке. У многих "героев Новороссии", не попавших в лапы "украинских карателей", дела обстоят гораздо хуже - сидят на подвалах у своих, без адвокатов и каких либо перспектив. Или вообще в могилах, убитые в разборках своими соратниками или российскими кураторами, как земляк "Топаза" - Жилин", - констатировал журналист.

Пользователи сети прокомментировали ролик и посмеялись над "Топазом".

Как сообщал "Апостроф", суд города Кропоткин Краснодарского края арестовал на 15 суток за неповиновение полиции антимайдановца Сергея Рулева, который прославился фразой "Топаз, дай команду".