В Украине задержали чиновницу, "нагревшуюся" на обеспечении ВСУ

Бывшую начальницу управления капитального строительства одной из ОГА подозревают в причастности к хищению 2 миллионов гривен, которые были выделены на обустройство блиндажей для ВСУ.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Уточняется, что 22 февраля обвинительный акт в отношении нее направлен в суд.

По данным следствия, чиновница внесла изменения в проектно-сметную документацию по возведению опорных пунктов (блиндажей) на территории проведения (ООС) в Донецкой области. Это привело к тому, что подрядчики построили взводные опорные пункты из материалов, не пригодных для этого типа сооружений с военной точки зрения.

В итоге, общий ущерб Министерству обороны составил более 2 млн грн.

Как сообщал "Апостроф", ранее чиновница во Львове требовала взятку от участника АТО.